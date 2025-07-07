Боевую гранату приняли за муляж около ТЦ «Малина», погиб один человек

В Рязани на улице Соборной произошел взрыв, погиб человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Предварительно в здании лаунж-бара на улице Соборной примерно в 18:00 произошёл взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.