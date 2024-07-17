Среда, 17 июля, 2024

Спасая гадюку, жительница Подмосковья попала в реанимацию

Автор: 7info7

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Подмосковье 43-летняя женщина попала в больницу после укуса гадюки, которую пыталась спасти. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

Инцидент произошел на автозаправке. Женщина заметила на асфальте змею и решила перенести ее в лес. Однако гадюка испугалась и укусила свою спасительницу за руку.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в Пушкинскую больницу. Врачи провели необходимое лечение, и состояние женщины улучшилось. Ее уже выписали домой, она нахогдится под наблюдением врачей.

Медики напоминают, что укус гадюки может быть опасен для здоровья. Они призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае укуса змеи.

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