Суббота, 30 сентября, 2023
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Сотрудники рязанской полиции предотвратили бытовое убийство

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People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Рязанские полицейские оперативно среагировали на сообщение 29-летней девушки о том, что ее угрожает убить бывший муж.

В полицию обратилась 29-летняя рязанка и сообщила, что у нее дома находится бывший супруг, который угрожает ее задушить.

На адрес немедленно выехали участковые. Они отвезли 30-летнего мужчину в отдел полиции.

Как сообщает МВД Рязанской области, 29-летняя рязанка несколько лет назад развелась с мужем, однако тот был недоволен таким решением. Рязанец хотел общаться с детьми, но это не всегда получалось.

Мужчина пришел к бывшей жене домой, чтобы урегулировать проблему, но разговор быстро перерос в конфликт. Чтобы решить спор в свою пользу, рязанец пообещал женщине задушить ее, если она не согласиться с его доводами. Испугавшись за свою жизнь, рязанка обратилась за помощь в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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