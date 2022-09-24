Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Сотрудники МЧС поучаствовали во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Сотрудники чрезвычайного ведомства приняли участие в субботнике «Зелёная Россия», который проходит по всей стране в сентябре. О традиционной уборке в Рязанской области рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Поддерживая идеи сбережения природы, экологического и патриотического воспитания, сотрудники МЧС России участвуют в таких субботниках. Каждый год к акции присоединяется всё больше неравнодушных людей.

Личный состав ГУ МЧС по Рязанской области 23 сентября в составе нескольких групп поучаствовал в экологической акции.

Сотрудники МЧС поучаствовали во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»
Сотрудники МЧС поучаствовали во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

На территории ПСЧ №4 города Рязани собрали мусор и бытовые отходы, убрали сухие ветки и привели в порядок внутренние и прилегающие территории.

Территорию инспекторского отделения г. Рязани центра ГИМС сотрудники главного управления очистили от мусора, убрали опавшую листву и подготовили деревья под санитарную обрезку. Это поможет растениям комфортно пережить зиму.

Сотрудники МЧС поучаствовали во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»
Сотрудники МЧС поучаствовали во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»
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