Сотрудники МЧС поучаствовали во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

Сотрудники чрезвычайного ведомства приняли участие в субботнике «Зелёная Россия», который проходит по всей стране в сентябре. О традиционной уборке в Рязанской области рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Поддерживая идеи сбережения природы, экологического и патриотического воспитания, сотрудники МЧС России участвуют в таких субботниках. Каждый год к акции присоединяется всё больше неравнодушных людей.

Личный состав ГУ МЧС по Рязанской области 23 сентября в составе нескольких групп поучаствовал в экологической акции.

На территории ПСЧ №4 города Рязани собрали мусор и бытовые отходы, убрали сухие ветки и привели в порядок внутренние и прилегающие территории.

Территорию инспекторского отделения г. Рязани центра ГИМС сотрудники главного управления очистили от мусора, убрали опавшую листву и подготовили деревья под санитарную обрезку. Это поможет растениям комфортно пережить зиму.