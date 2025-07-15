Сотрудник «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер, объяснил свой поступок угрозами со стороны клиентов

Сотрудник сети «Вкусно — и точка», попавший на видео в момент, когда плюёт в бургер, заявил, что сделал это под воздействием эмоций после оскорблений и угроз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл 14 июля на Народной улице в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) во время вечерней смены, когда парень обслуживал клиентов в зоне автоподъезда.

По словам молодого человека по имени Никита, один из клиентов начал грубо требовать ускорить выполнение заказа, кричал, оскорблял его и даже угрожал физической расправой — пообещал выйти из машины и ударить. Никита утверждает, что сообщил о ситуации руководству, но реакции со стороны управляющих не последовало. Тогда он «не сдержал эмоций» и плюнул в бургер.

Никита проработал в сети около года и подчёркивает, что раньше подобных поступков не совершал.

После того как видео инцидента попало в интернет, его незамедлительно уволили.