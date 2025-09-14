Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

В Рязанской области 14 сентября сфотографировали солнечное гало. Снимок публикует телеграм-канал «RZNASTRO».

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.

Цвет гало схож с цветом солнца. В ясную погоду это явление имеет ярко-желтый или оранжевый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере. Когда облачно, гало может быть белым или голубоватым.

Ранее в Рязани сфотографировали «кровавое» лунное затмение. Общая продолжительность затмения составила 5 часов 27 минут.

Фотограф из Рязани Олег Буцкий показал таймлапс полного лунного затмения. По его словам, для создания видео потребовалось 960 кадров.