Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Анастасия Мериакри
Фото: телеграм-канал "RZNASTRO"/ Евгений Пиманкин.

В Рязанской области 14 сентября сфотографировали солнечное гало. Снимок публикует телеграм-канал «RZNASTRO».

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.

Цвет гало схож с цветом солнца. В ясную погоду это явление имеет ярко-желтый или оранжевый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере. Когда облачно, гало может быть белым или голубоватым.

Ранее в Рязани сфотографировали «кровавое» лунное затмение. Общая продолжительность затмения составила 5 часов 27 минут. 

Фотограф из Рязани Олег Буцкий показал таймлапс полного лунного затмения. По его словам, для создания видео потребовалось 960 кадров. 

Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.
Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.
Общество

Около Рязанской ОКБ заметили скопление экстренных служб

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что произошло короткое замыкание без последующего возгорания.
Новости России

Массовый рейд «Русской общины» прошёл в Люберцах — Baza

Местные отмечают, что после прогулок «общинников» в их окрестностях становится заметно спокойнее.