Таймлапс полного лунного затмения показал рязанский фотограф

Фотограф из Рязани Олег Буцкий показал таймлапс полного лунного затмения. Видео автор опубликовал в телеграм-канале «Путешествия по Рязанской области».

«Нельзя просто так взять и пройти мимо такого красивого явления, как затмение полной луны… В общем и я туда же…», — написал Буцкий.

По его словам, для создания видео потребовалось 960 кадров.

Напомним, полное лунное затмение, называемое ещё «кровавым» из-за цвета Луны, рязанцы могли наблюдать в минувшее воскресенье.

Ранее были опубликованы снимки Луны над Рязанью.