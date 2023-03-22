Среда, 22 марта, 2023
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Смолянин упал на скользком тротуаре и сломал зубной протез

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Житель Ярцева поскользнулся на обледенелом тротуаре возле входа в подъезд и сломал зубной протез, сообщила Readovka67.

Очевидцы вызвали на место случившегося скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где ему наложили восемь швов.

Местных жителей возмутило халатность управляющей компании многоквартирного дома, которая, по их мнению, не выполняет свои обязанности должным образом.

Издание указало, что в надзорные органы подадут обращение для дачи правовой оценки работе УК и защиты интересов пострадавшего.

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