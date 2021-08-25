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Среда, 25 августа, 2021
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Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени

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Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени
Фото telegram-канал "112"

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В Тюмени следователи установили 40-летнего местного жителя, который может быть причастен к убийству 8-летней девочки в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

— В отношении мужчины имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней (девочки — ред.). С ним проводятся следственные действия, — говорится в сообщении ведомства.

Тело девочки нашли 19 августа за 2,5 километра от её дома. На трупе были следы насильственной смерти. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование ведёт центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В Тюмени с 1997 года пропали в условиях неочевидности 9 детей. Трупы некоторых нашли. Доложить о расследовании потребовал глава СК Бастрыкин

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