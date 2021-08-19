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Четверг, 19 августа, 2021
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Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку могли изнасиловать и задушить

Елена Лобанова
Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку могли изнасиловать и задушить
Фото telegram-канал "112"
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В Тюмени на теле погибшей восьмилетней девочки нашли следы изнасилования и удушения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник. 

В четверг, 19 августа, возле АЗС на улице Домостроителей в Тюмени нашли тело восьмилетней девочки. Погибшей оказалась пропавшая свыше месяца назад Настя Муравьева. Некоторые источники сообщали о расчленении школьницы, однако в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

По данным telegram-канала «112», тело девочки нашли в пакете сотрудники местной управляющей компании во время покоса травы. 

— Тело подбросили туда в течение последних трех дней. До этого территорию тщательно осматривали волонтеры и полицейские, — говорится в сообщении.

На месте работают следователи. 

Настя Муравьева пропала еще 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тогда следователи возбудили уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки.

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