Бастрыкин поручил доложить о пропавших в Тюмени детях

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СМИ, в регионе с 1997 года пропали в условиях неочевидности 9 детей. Трупы некоторых нашли. Последней была 8-летняя Настя Муравьёва. Тело девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчного в Тюмени.

Уголовное дело о пропаже девочки завели по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Бастрыкин потребовал от следователей дать тщательный анализ по всем девяти случаям.