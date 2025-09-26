Пятница, 26 сентября, 2025
12.8 C
Рязань
Культура и события

Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября 

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться. 

27 сентября, суббота 

– Фестиваль «ПокЕда, лето» (0+), Рязанская ВДНХ – завершение «Фестивального лета» обещает стать ярким, жарким и запоминающимся праздником для жителей города всех возрастов. Программа, как всегда, обширная! 

Интерактивы и мастер-классы.

– 12:00 – 18:00 – Развлекательная программа для детей (0+)

– 12:00 – 13:00 –Мастер-класс по созданию неоновых светильников (6+)

– 12:00 – 13:30 – Мастер-класс по изготовлению Рязанской чоколавы (6+)

– 12:00 – 14:00 – Мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки-игольницы «Тыква» (6+)

– 12:00 – 14:00 – Мастер-класс по росписи шоппера (12+)

– 14:00 – 16:00 – Игры для детей и взрослых (6+)

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по керамике (12+)

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по рисованию картины (18+)

Концертная и шоу-программа.

– 12:10 – 12:30 – Танцевальный номер от команды СУПИКИ под руководством Анны Моисеевой (0+)

– 12:45 – 13:30 – Выступление Кавер-группы «Карусель» (0+)

– 14:00 – 14:20 – Шоу барменов Coctailbar (18+)

– 14:30 – 14:50 – Танцевальный номер «Танцующие официанты» от шоу-команды «Красивые люди» (0+)

– 15:00 – 16:00 – Выступление группы «ЛАВА БЭНД» (0+)

– 16:00 – 16:30 – Выступление музыканта Сергея Вострова (0+)

– 16:30 – 17:15 – Выступление кавер-группы «Есенин стрит» (0+)

– 17:20 – 17:45 – Танцевальный номер от школы кавказских танцев «Горянка» (0+)

Хедлайнеры фестиваля.

– 18:00 – 19:00 – Выступление группы «О! Марго» (18+)

– 19:00 – 20:00 – Выступление группы «НААДЯ» (18+)

28 сентября, воскресенье 

Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября  Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться. 

– Концертная программа «От всей души. С любовью» (6+), ДК Приокский – в преддверии Международного дня пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, для рязанцев бесплатно выступит вокальная группа «Добрые песни». С 16:00 для гостей будут звучать романсы, народные песни, композиции в стиле ретро и городской шансон. 

Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября  Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться. 

– Концерт ВИА «Синяя птица» (6+), Муниципальный культурный центр – вишенка на торте! МКЦ, 19:00 – всех поклонников легендарного ансамбля ждёт новая программа! Посвящена она творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. Полюбившиеся композиции и не исполняемые ранее на концертах песни, лирика и драйв. Зрителей ждёт путешествие в золотые семи– и восьмидесятые!

Самые читаемые материалы

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.

Последние новости

Общество

Центр образования и развития личности: Профессию в Рязани можно получить быстро и выгодно 

Когда дело касается обучения посредством прохождения профессиональных курсов, любого заинтересованного в первую очередь волнуют две вещи – качество и доступность.
Погода

Небольшие дожди и до 13 градусов тепла ждут рязанцев в ближайшие выходные 

По данным Гидрометцентра, в Рязанской области на предстоящих выходных ожидается переменчивая погода с дождями.
Новости России

В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО Никитой Парменовым

Он погиб 21 декабря 2023 года в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики при выполнении служебного долга.
Кино и ТВ

Интриги и слёзы: что ждёт звёзд во втором сезоне реалити «Звёзды в джунглях»

Малиновская крайне эмоционально высказалась о своём сопернике: «Я не люблю разочаровываться в людях. Я думала, он мужчина, а он - флюгер!»
Происшествия

В Рязани задержали грабителей, напавших на жителя Самарской области

Задержанные — цыгане, которые временно жили у родственников в Рыбном, а в Рязань приезжали, чтобы выпрашивать деньги.
Новости России

Меркель рассказала о «сложных» отношениях с Путиным и «разных сторонах баррикад»

По словам Меркель, Путин всегда воспринимал окончание Холодной войны и распад СССР «совершенно иначе», чем она.
Транспорт и дороги

Движение троллейбусов №№3, 5в, 10 в Рязани восстановлено по прежним маршрутам

Ранее движение по этим маршрутам было изменено из-за ремонтных работ.
Новости Рязани и области

Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга внедрения ИТС в регионах России

24 сентября в рамках форума «Интеллектуальные транспортные системы России» состоялась презентация первой независимой оценки субъектов РФ по уровню внедрения ИТС.