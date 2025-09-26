Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября 

Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться.

27 сентября, суббота

– Фестиваль «ПокЕда, лето» (0+), Рязанская ВДНХ – завершение «Фестивального лета» обещает стать ярким, жарким и запоминающимся праздником для жителей города всех возрастов. Программа, как всегда, обширная!

Интерактивы и мастер-классы.

– 12:00 – 18:00 – Развлекательная программа для детей (0+)

– 12:00 – 13:00 –Мастер-класс по созданию неоновых светильников (6+)

– 12:00 – 13:30 – Мастер-класс по изготовлению Рязанской чоколавы (6+)

– 12:00 – 14:00 – Мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки-игольницы «Тыква» (6+)

– 12:00 – 14:00 – Мастер-класс по росписи шоппера (12+)

– 14:00 – 16:00 – Игры для детей и взрослых (6+)

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по керамике (12+)

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по рисованию картины (18+)

Концертная и шоу-программа.

– 12:10 – 12:30 – Танцевальный номер от команды СУПИКИ под руководством Анны Моисеевой (0+)

– 12:45 – 13:30 – Выступление Кавер-группы «Карусель» (0+)

– 14:00 – 14:20 – Шоу барменов Coctailbar (18+)

– 14:30 – 14:50 – Танцевальный номер «Танцующие официанты» от шоу-команды «Красивые люди» (0+)

– 15:00 – 16:00 – Выступление группы «ЛАВА БЭНД» (0+)

– 16:00 – 16:30 – Выступление музыканта Сергея Вострова (0+)

– 16:30 – 17:15 – Выступление кавер-группы «Есенин стрит» (0+)

– 17:20 – 17:45 – Танцевальный номер от школы кавказских танцев «Горянка» (0+)

Хедлайнеры фестиваля.

– 18:00 – 19:00 – Выступление группы «О! Марго» (18+)

– 19:00 – 20:00 – Выступление группы «НААДЯ» (18+)

28 сентября, воскресенье

– Концертная программа «От всей души. С любовью» (6+), ДК Приокский – в преддверии Международного дня пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, для рязанцев бесплатно выступит вокальная группа «Добрые песни». С 16:00 для гостей будут звучать романсы, народные песни, композиции в стиле ретро и городской шансон.

– Концерт ВИА «Синяя птица» (6+), Муниципальный культурный центр – вишенка на торте! МКЦ, 19:00 – всех поклонников легендарного ансамбля ждёт новая программа! Посвящена она творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. Полюбившиеся композиции и не исполняемые ранее на концертах песни, лирика и драйв. Зрителей ждёт путешествие в золотые семи– и восьмидесятые!