Эскалация конфликта Израиля и Палестины приведёт к чудовищным последствиям, которые затронут весь мир. Такой вывод можно сделать из предсказания звезды шоу «Битва экстрасенсов» популярной провидицы и шаманки Кажетты Ахметжановой.

«Московскому комсомольцу» Кажетта рассказала: конфликт Израиля и Палестины не удастся потушить за одну-две недели. Впереди в его контексте нас ждёт очень много страшных кровавых событий.

— Я вижу множество взрывов, огромное количество раненых и убитых. Прольётся море крови: это уже можно видеть сейчас. Арабский мир восстанет: нас ждет очень страшное время. Ситуация только усугубится, — говорит шаманка.

Сложные экономические испытания обрушатся из-за военных действий на Израиль. Многие жители страны станут беженцами, они будут уезжать в новые регионы России, в Молдову и ряд стран Европы.

Ажиотаж вокруг палестино-израильского конфликта будет такой сильный, что все забудут об Украине:

— Многие европейцы и американцы наконец-то смогут открыть глаза и увидеть, что происходило на территории Украины под руководством нынешнего режима. Шансов Зеленскому больше никто давать не будет. В Киеве это прекрасно понимают. Поэтому уже сейчас спешно начинают искать пути отхода, — уверена экстрасенс.

Эскалация ближневосточного конфликта настолько сильно взбудоражила общественность, что люди всерьёз начали говорить о скором начале Третьей Мировой войны. В том, что мировая война совсем скоро охватит планету, убеждена популярная провидица Инна Мишина. По словам Мишиной, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. При этом Третья Мировая начнётся не сейчас, но очень скоро.

Экстрасенс уверена, что мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир, и эта мысль сходится с видением шаманки Кажетты.

Ранее астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО. Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Жёсткая конфронтация может обозначиться уже к 2029 году. И пока пока некоторые аналитики только предрекают Третью мировую войну, Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ждёт падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.

В пророчествах Зосимы чётко прозвучало, что противостояние России и Украины продлится ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх тяжёлых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 годе. Вторая Пасха — голодная, 2023 год. А вот третья Пасха будет победная. Согласно предсказаниям отца Зосимы, президента Украины Зеленского будет ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году. Кстати, Пасха в следующем году выпадает на 5 мая.

Напомним, ещё в начале века загадочный старец предсказал крах Киевского режима. Пророчества старца Зосимы, который он оставил за несколько десятков лет до событий, которые сотрясли Украину, уже начинают сбываться. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание. Святой отец Зосима правильно указал в начале двухтысячных на кровавый переворот и Майдан в 2014 году. Также он обратил внимание, что в стране будут запрещать русский язык и притеснять русскоязычное население.