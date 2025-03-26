Сезон весенней охоты в Рязанской области стартует с 1 апреля

Власти Рязанской области утвердили даты весенней охоты на пернатую дичь в 2025 году. Об этом сообщает региональное министерство природопользования.

Разрешена добыча:

самцов глухарей на току с подхода,

Реклама

токующих самцов тетеревов из укрытия,

вальдшнепов на вечерней тяге,

селезней уток из укрытия с подсадной уткой, чучелами и (или) манком,

гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями и (или) манком.

Сроки по районам:

Южные районы (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 5 по 14 апреля.

Северные районы (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 12 по 21 апреля.

Охота на селезней уток с живыми подсадными утками во всех районах разрешена с 1 по 30 апреля.

Охотники могут получить разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотугодьях с 20 марта 2025 года.