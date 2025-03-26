Сезон весенней охоты в Рязанской области стартует с 1 апреля

Власти Рязанской области утвердили даты весенней охоты на пернатую дичь в 2025 году. Об этом сообщает региональное министерство природопользования.
Разрешена добыча:
самцов глухарей на току с подхода,
токующих самцов тетеревов из укрытия,
вальдшнепов на вечерней тяге,
селезней уток из укрытия с подсадной уткой, чучелами и (или) манком,
гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями и (или) манком.
Сроки по районам:
Южные районы (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 5 по 14 апреля.
Северные районы (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 12 по 21 апреля.
Охота на селезней уток с живыми подсадными утками во всех районах разрешена с 1 по 30 апреля.
Охотники могут получить разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотугодьях с 20 марта 2025 года.