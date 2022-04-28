Сети и производители наполняют полки, прибыль не в приоритете

Ключевой фокус торговых сетей и производителей в краткосрочном периоде – удовлетворить спрос и обеспечить наполнение полок в магазинах. Вопросы прибыли уходят на второй план. Об этом 27 апреля 2022 г. в рамках панельной дискуссии CATMAN EEU 2022, посвященной ассортименту и ценам, говорили ритейлеры, производители и логисты.

- Реклама -

После первоначального шока, связанного с, колебаниями цен и закупками впрок в марте, ситуация на рынке относительно стабилизируется. По словам Егора Шумилина, коммерческого директора ТС «Магнит» по категориям FRESH/Ultra Fresh и регионам, в марте уровень доступности ассортимента составлял 95%, в апреле – 94%, что объясняется отложенным эффектом от исчерпания запасов в предыдущем месяце. Доступность товаров прямого импорта также сохраняется на уровне порядка 100%. Риска дефицита товаров (при уровне ниже 90%), по его словам, в краткосрочной перспективе нет. Из топ-100 главных партнеров «Магнита» всего 2% испытывают временные сложности с поставками.

Участники встречи отметили важность сохранения промо-акций как инструмента поддержания покупательского спроса в «новой реальности» и продвижения новых товаров в освободившихся нишах. «Падение промо у нас чувствовалось сильнее. Сама модель настроена больше на федеральные сети. Бюджеты на промо-акции крупных международных компаний начали подрезаться с региональных сетей и далее федеральных. И это хорошая возможность для брендов категории «Б». Мы активно переключаемся на таких поставщиков», отметила Анжела Рябова, CEO альянса «Восточный союз». В ожидании следующей фазы кризиса, региональные сети сосредоточились на обеспечении наличия товаров, их доступности, поддержании спроса и трафика, а не маржинальности. Ожидается ротация до 40% поставщиков, отметила она.

«Мыслей о генерировании сверхприбылей и заработке нет вообще. Не терять качество, не терять заказ, не терять полку, сохранить коллектив – приоритетные задачи», пояснил основатель и генеральный директор «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин. При этом наблюдается рост себестоимости молока и производства молочной продукции, в первую очередь, связанный с удорожанием упаковки в полтора-два раза, ростом стоимости импортных ингредиентов, что рано или поздно скажется на отпускных ценах.

- Реклама -

На фоне инфляции происходит и трансформация розничной модели торговли. Сергей Леонов, основатель и директор по развитию ТС «Хороший выбор» отметил переток покупателей из гипермаркетов в форматы дискаунтеров и магазинов у дома. Потребитель пытается экономить, выбирая стратегию сокращения расходов на продукты питания и среднего чека. Снижается зависимость покупателя от бренда. В условиях недоступности в будущем ряда товаров и сокращения ассортимента эксперт прогнозирует активизацию процессов консолидации, как среди торговых сетей, так и производителей. С учетом роста ставки рефинансирования отмечается снижение ликвидности на рынке.

Сегодняшнюю ситуацию эксперты характеризовали как «паузу». «В среде относительно все спокойно. В хлебе большое количество отечественных ингредиентов, есть некоторые запасы сырья и оборудования», отметил Сергей Щедрин, председатель правления Национального Союза Хлебопечения. Тем не менее есть сложности, связанные с подбором российских аналогов ряда импортных ингредиентов хорошего качества и по доступной цене. В отношении оборудования в средне- и долгосрочной перспективе существуют риски – в России почти нет альтернатив, большая часть «железа» поставляется из «недружественных» стран. Перспектив снижения сегодняшних цен на хлеб нет.

О сохранении возможностей для товародвижения на текущем этапе говорила заместитель генерального директора по региональному развитию «ТРАСКО» Юлия Синельникова. Логистические маршруты перестраиваются вслед за бизнесом. Становятся более востребованы перевозки через Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и даже Иран. Продолжают идти грузы через порты Дальнего Востока и Новороссийск, работает ж/д-доставка из Европы. Восстановились автоперевозки в Монголию и из Китая. Выстраивается схема с перецепкой/перегрузкой автомобилей на границе ЕС и Белоруссии. В отношении цен – тренды разнонаправленные. С одной стороны, иностранные автоперевозчики увеличили тарифы из ЕС для импортеров в несколько раз. С другой, за счет ухода европейских транзитных грузов, снижаются цены на ж/д-доставку из Китая.

Несмотря на высокий уровень неопределенности и ритейлеры и производители продемонстрировали активное взаимодействие, готовность к поиску совместных решений и большей гибкости в бизнес-процессах для поддержания устойчивой ситуации на потребительском рынке.

Запись трансляции доступна по ссылке https://youtu.be/TC3RzkbJhSw