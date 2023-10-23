Понедельник, 23 октября, 2023
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«Сербская Ванга» Обренович рассказала, на какие ужасы обречена Европа

7info7
Изображение от ArthurHidden на Freepik

Популярную провидицу Верицу Обренович часто сравнивали с легендарной Вангой. Как и в случае с Вангой, предсказания Обренович после её смерти продолжают сбываться и год от года звучат всё актуальнее и острее.

Ученик провидицы Николай Митрович рассказал в студии программы «Прямой эфир»: жуткие события и катастрофы предвещала Обренович европейским государствам.

«Сербская Ванга» говорила, что Великобритания распадётся на Англию и Шотландию. Разделение внутри стран ждёт Италию и Испанию. Во Франции будет много протестов. Скандинавские страны, а также Голландия и Дания столкнутся с мощными наводнениями.

При этом балтийские страны Эстония, Латвия и Литва по итогу войдут в состав России. Они захотят присоединиться к государству они по собственной воле.

Верица Обренович также предупреждала о возможном военном конфликте между США и Северной Кореей, а также о стихийных бедствиях.

Ранее потомственный экстрасенс, участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс рассказал, когда наступит потепление в отношениях России и Запада.

Шепс отметил: в конце 2023 года страны ЕС начнут налаживать контакты с руководством России, всячески поощряя его. А в России будут приветствовать взаимовыгодные внешнеполитические связи.

Кроме того, осенью 2023 года станет понятно, что сила России и Украины, стран, которые сейчас находятся в конфронтации, исключительно в их единении. Маг увидел, что отношениям между государствами суждено наладиться.

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