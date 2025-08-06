Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Трагедия произошла с семьёй из Комсомольска-на-Амуре, отдыхавшей в Сочи. Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.

По пути назад, в дороге, Дарья скончалась. Максима экстренно госпитализировали в Воронеж. По словам родственников, у мужчины отказали почки, он потерял зрение и впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он умер накануне.

У пары остались две несовершеннолетние дочери: 13 и 4 лет. Сейчас за детьми выехали родственники, чтобы вернуть их домой, в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что в Сочи после употребления самодельной чачи, приобретённой на рынке, скончались несколько человек. Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые в продаже опасного алкоголя.

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