Среда, 6 августа, 2025
25.3 C
Рязань
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Алексей Самохин
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Трагедия произошла с семьёй из Комсомольска-на-Амуре, отдыхавшей в Сочи. Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.

По пути назад, в дороге, Дарья скончалась. Максима экстренно госпитализировали в Воронеж. По словам родственников, у мужчины отказали почки, он потерял зрение и впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он умер накануне.

У пары остались две несовершеннолетние дочери: 13 и 4 лет. Сейчас за детьми выехали родственники, чтобы вернуть их домой, в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что в Сочи после употребления самодельной чачи, приобретённой на рынке, скончались несколько человек. Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые в продаже опасного алкоголя.

Материалы по теме: 

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В Сочи три человека погибли после употребления чачи с местного рынка

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский предупреждал о тайной  «инструкции» по развалу России, а его не слушали – теперь разгребаем последствия

Известный российский политик оставил после себя пророчества, которые сбываются одно за другим.
Общество

Дмитрий Боков официально вступил в должность ректора РГУ имени С.А. Есенина

Соответствующий приказ министра науки и высшего образования РФ был издан сегодня. 
Общество

В Рязани лишилась лицензии управляющая компания, обслуживающая десятки домов

Госжилинспекция Рязанской области сообщила, что действие лицензии управляющей организации ООО "ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ" прекращено.
Новости России

СМИ: российский спецназ взял в плен двух британских полковников

По данным СМИ, в ходе операции были захвачены два высокопоставленных британских офицера — полковники Эдвард Блейк и Ричард Кэрролл.
Общество

В Кирицах жители страдают от майнинговой фермы, в дело вмешалась прокуратура 

В рамках проверки, проведённой совместно с Роспотребнадзором, были зафиксированы превышения допустимого уровня шума в ряде жилых помещений. Источником шума стало работающее оборудование майнинговой фермы.

Последние новости

Экология, природа, животные

Грибы-гиганты собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Власть и политика

Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте — Татьяна Панфилова

месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Погода

Дожди и грозы вновь придут в Рязанскую область 7 августа

Ночью осадков не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди, гроза.
Происшествия

Женщина украла оставленный без присмотра беговел для подарка ребенку в поселке Шилово

По предварительной информации, 22-летняя жительница деревни Ибредь вместе с родственниками приехали в поселок Шилово за покупками. Женщина случайно увидела у входа в супермаркет оставленный без присмотра новый беговел и подумала, что это будет хорошим подарком для ее ребенка.
Новости России

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Во вторник, 5 августа, скончался народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов. Об этом сообщили в телеграм-канале Малого театра.
Общество

В T2 рассказали, на что променять домашний чилл со смартфоном

Составили подборку с лучшими идеями для отдыха и рассказали о «пасхалках»: как порадовать себя, меняя минуты и гигабайты мобильного оператора T2 на летние подарки.
Новости России

Политолог: Россия может проверить сплочённость НАТО ударами по странам — поставщикам оружия Украине

Россия может нанести удары по тем государствам, чьи ракеты наносят ущерб нашей территории. Это станет ответом на прямую военную угрозу