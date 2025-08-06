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Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

Алексей Самохин
Изображение от freepik

По данным телеграм-канала Baza, три человека скончались, ещё один оказался в больнице после отравления самодельной чачей, приобретённой с рук на рынке в Сочи. По предварительной информации, речь идёт о рынке «БаZар» на улице Урожайной, также известном среди местных жителей как «Казачий рынок».

Погибла почти целая семья. Как рассказал один из местных жителей, среди жертв — его мать, бабушка и брат. Жена брата также пила отравленную чачу, но выжила. Сейчас она находится в больнице.

По делу задержаны двое предполагаемых продавцов суррогатного алкоголя. Между тем, в местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.

Рынок продолжал работать после первого случая отравления

По словам родственника погибших, первый случай смертельного отравления произошёл ещё 29–30 июля. Тогда отравилась супружеская пара, предположительно туристы. Мужчина скончался, женщину удалось спасти — однако эта информация официально пока не подтверждена.

Несмотря на инцидент, рынок, где продавалась смертельно опасная чача, продолжал работу ещё около недели. Новая трагедия произошла позже — погибли трое, нескольких человек удалось реанимировать. Лишь после этого на рынок прибыла проверка.

По словам местных, первыми пострадавшими были супруги, отдыхавшие в отеле «Бархатные сезоны» в Адлере. Они якобы также покупали чачу, на том же Казачьем рынке, после чего отравились. Мужчина умер, его жена смогла выжить, пишет SHOT.

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