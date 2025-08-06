В Сочи три человека погибли после употребления чачи с местного рынка

В Сочи расследуется дело о массовом отравлении самодельным алкоголем. По данным SHOT, 2 августа супружеская пара приобрела чачу домашнего изготовления на Казачьем рынке в Адлере. После употребления спиртного оба были госпитализированы с признаками сильного отравления.

Позднее стало известно о двух аналогичных случаях с мужчинами, которые также употребляли похожий самодельный напиток. В результате отравления три человека скончались. Единственная выжившая на данный момент остаётся в больнице под наблюдением врачей.

Следственные органы возбудили уголовное дело. По подозрению в продаже опасного алкоголя задержаны два человека.