Сбербанк совершил первую сделку с использованием смарт-контракта в Рязанской области

Сбер реализовал первую в Рязанской области сделку, где договор о предоставлении банковской гарантии был заменен смарт-контрактом на блокчейн-платформе.

Первым клиентом, который инициировал работу смарт-контракта с помощью транзакции из своего электронного кошелька, стало ООО «Ока-пласт» производственно-торгового холдинга «Рельеф-Центр».

Смарт-контракт ― это компьютерный протокол, предназначенный для автоматизации исполнения условий и соглашений в рамках децентрализованных систем, таких как блокчейн. Использование смарт-контрактов на блокчейн-платформах при предоставлении кредитных продуктов ― это новый шаг на рынке, способный изменить существующий порядок заключения и исполнения сделок, который сделает их безопаснее, быстрее и дешевле.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Создание новой инфраструктуры для выпуска и обращения цифровых активов, защищенный документооборот, отслеживание поставок и происхождения товаров, безопасность данных и информации — все это возможно благодаря технологиям собственной блокчейн-платформы Сбера. Рязанская область стала одним из первых регионов, применивших смарт-контракт, однако мы ожидаем, что в ближайшие годы спрос на создание смарт-контрактов будет расти, независимо от географии использования технологии».

Алексей Платонов, директор производственно-торгового холдинга «Рельеф-Центр»:

«В своей деятельности мы ориентированы на применение передовых технологий, поэтому предложение использовать смарт-контракт при получении банковского продукта восприняли как возможность первыми воспользоваться современным компьютерным протоколом. Это новый шаг в заключении сделок, который делает их безопаснее, быстрее и дешевле».

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