Общество

С 1 сентября школа №1 в Рязани будет работать в две смены

Алексей Самохин

С 1 сентября образовательный процесс в школе №1 в Рязани будет организован в двухсменном режиме. Об этом сообщили в администрации города. 

Как сообщили в управлении образования и молодежной политики, в настоящее время образовательное учреждение располагается в двух корпусах. В 2020 году школе №1 было передано здание бывшего педколледжа 1868 года постройки для обеспечения местами всех детей, проживающих в микрорайоне, а также для ликвидации двухсменного режима обучения.

В рамках модернизации школьных систем образования госпрограммы «Развитие образование» проводились ремонтно-реставрационные работы в здании бывшего педколледжа, общая стоимость работ составила 210 млн. рублей. В основном здании школы №1 в 2023 году за счет средств городского бюджета проведены ремонтные работы в столовой, раздевалках, учебных кабинетах, общая стоимость работ – порядка 10 млн. рублей.

С целью определения категории технического состояния конструкций и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации в июле-августе 2025 года проведено предварительное обследование технического состояния строительных конструкций основного здания школы №1. В связи с выявленными проблемами в техническом состоянии специализированной организацией проведено обследование строительных конструкций. В результате проведенных мероприятий выявлены дефекты. С целью устранения данных дефектов и повреждений требуется проведение ремонтно-восстановительных работ конструкций здания (капитальный ремонт фасада и крыши), а также капитальный ремонт всего здания. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на проведение указанных работ, определяются источники финансирования.

С 1 сентября 2025 года образовательный процесс в школе №1 будет организован в двухсменном режиме в связи с тем, что часть кабинетов, расположенных в образовательном учреждении по ул. Горького, д. 51, не будут использоваться в учебном процессе по причине проведения мониторинга технического состояния данной части здания.

