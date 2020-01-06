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Жительница Рязани пожаловалась на хамство водителя маршрутки

Жительница Рязани пожаловалась в интернете на хамское поведение водителя маршрутки. 

По её словам, 4 января, водитель маршрутного такси №73 (госномер 051) забрал у неё льготную карту и «бросил в грязный стакан со словами: «Отдам, когда проезд оплатишь»». 

Женщина также отметила, что водитель поднял с пола белый лист, на котором было написано, что льготы не действуют. 

– Так неприятно было. Вы людей возите, а сами ведете себя как нелюди!!! – написала рязанка.

Напомним, с января в некоторых маршрутных такси Рязани перестали действовать льготные карты. 

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