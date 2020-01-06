Сразу два Почётных гражданина Рязани сегодня отмечают день рождения

В понедельник, 6 января, отмечают день рождения два Почётных гражданина города Рязани. Информация об этом появилась на странице Рязанской городской Думы в социальной сети ВКонтакте.



Михаил Иванович Филиппов – государственный советник юстиции Российской Федерации, Заслуженный юрист РФ, с 1995 по 2005 гг. – начальник Управления министерства Юстиции Российской Федерации по Рязанской области, с 2013 по 2018 гг. – председатель Контрольно-счётной палаты города Рязани, кандидат юридических наук.



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Под его непосредственным руководством была проведена реформа нотариата в Рязанской области, обеспечено нотариальное обслуживание населения на всей территории региона. Михаил Иванович способствовал становлению службы судебных приставов, проводил большую работу по обеспечению деятельности службы. При его непосредственном участии созданы все условия для работы института мировых судей.



Михаил Константинович Шелковенко – заслуженный художник РФ, член Всероссийского геральдического общества, автор гербов, флагов и знаков ряда территориальных образований РФ, в том числе, Рязани и Рязанской области.



К 900-летию Рязани Шелковенко восстановил исторический герб города. Он создал герб и флаг Рязанской области, гербы большинства муниципальных образований региона, флаги ряда ее городов и районов. Им также разработаны памятный знак Губернатора области «70 лет Рязанской области», почетный знак «За веру и добродетель», муниципальные награды города Рязани. Михаил Константинович – организатор ежегодных выставок детского художественного творчества и выставок рязанских художников за пределами области.



Фото: Рязанская городская Дума

