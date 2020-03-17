Жители Рязани скупают продукты из-за коронавируса

Жители Рязани начали скупать продукты в ожидании проблем из-за пандемии коронавируса. Фотографии с пустыми прилавками стали появляться с социальной сети ВКонтакте.



В частности, паблик Новости Рязани ВКонтакте опубликовал фото из гипермаркета «Глобус». На снимке можно заметить практически пустые полки в магазине. При этом продукты более дорогого сегмента с верхних полок покупаются не так активно.



Стоит отметить, что в сетевых супермаркетах шаговой доступности таких проблем с ассортиментом нет. Но и там корреспонденту РИА «7 новостей» сообщили, что люди «вывозят товар тележками».



По традиции, рязанцы, как и многие россияне в таких случаях, закупают гречку, макароны, крупы и консервы.

