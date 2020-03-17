В Рязани могут закрыть половину троллейбусных маршрутов

В Рязани власти рассматривают возможность закрытия половины троллейбусных маршрутов из-за убыточности. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.



По словам Захарова, в думу 11 марта от начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно поступил документ. В нём названы эти маршруты – №№1, 2, 4, 6, 8, 12, 15. По данным управления, их окупаемость составляет от 36 до 82%. Всего в городе на данный момент действует 14 троллейбусных маршрутов.



Захаров отмечает, что в первую очередь надо попытаться посмотреть, почему эти маршруты убыточные.



– Основная масса «убыточных» маршрутов имеет всего две машины, а значит, не может соблюдать адекватного расписания, – отмечает депутат.



Он также считает, что руководители УРТ не предпринимают мер, чтобы сделать эти маршруты прибыльными. В качестве примера он приводит троллейбус №12. Машина приезжает на остановку «203 километр» за три минуты до прихода многолюдной электрички. Изменив расписание, можно без проблем сделать так, чтобы люди ездили именно на этом троллейбусе.



– Я делал замечание руководству МУП УРТ по этому вопросу, однако слышал в ответ «мы не обслуживаем электрички»! А надо бы! – написал Захаров.



Депутат Гордумы также отметил, что некоторые из маршрутов, которые планируется отменить, не имеют альтернативы.

