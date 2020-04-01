Жителей Рязани будут судить за убийство из ревности

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рязани. Мужчин обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ.



По версии следствия, преступление было совершено 15 июня 2019 года в одном из домов в посёлке Листвянка Рязанского района. Между рязанцами и 53-летним местным жителей произошла ссора. Один из них приревновал потерпевшего к своей сожительнице. Произошла драка в ходе которой жителя Лоиствянки сильно избили. От полученных травм он умер на месте.



По данным Следственного комитета, один из задержанных своей вины не признал.



В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

