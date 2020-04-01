Рязанская библиотека запустила челлендж «Танцы с книжками»

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В День смеха, 1 апреля, Центральная детская библиотека запустила челлендж «Танцы с книжками» в своей группе «Чтение – фитнес для ума» ВКонтакте и видеоблоге ЦСДБ на YouTube. В ролике, отснятом до режима самоизоляции продюсерской компании «Алмаз» Ихтиандром Кадировым, очаровательная Баба Яга рассказывает условия челленджа.

Всем, желающим принять участие в новом формате работы детских библиотекарей, надо взять любимую книжку, встать на фоне домашней библиотеки, и… раз, два, три – станцевать с книгой зажигательный танец. Свое выступление снять на видео и выложить ролик в интернет в группе (или личном аккаунте) ВКонтакте или на YouTube с тегом #фитнесдляума.

Это лучшее, что можно придумать на вынужденных каникулах для хорошего настроения в День смеха, пригласив на «Танцы с книжками» и своих друзей.