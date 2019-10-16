Жителей Касимова наказали за неуплату алиментов

В Касимовском районе проведена проверка исполнения законов о несовершеннолетних в отделе судебных приставов. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



В ходе неё были выявлены факты неуплаты родителями без уважительных причин алиментов на совершение несовершеннолетних детей. После этого в отношении двух жителей Касимова завели дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.



После рассмотрения дел в мировом суде, граждане получили в качестве наказания 80 и 50 часов обязательных работ.

