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Жителей Касимова наказали за неуплату алиментов

В Касимовском районе проведена проверка исполнения законов о несовершеннолетних в отделе судебных приставов. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе неё были выявлены факты неуплаты родителями без уважительных причин алиментов на совершение несовершеннолетних детей. После этого в отношении двух жителей Касимова завели дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

После рассмотрения дел в мировом суде, граждане получили в качестве наказания 80 и 50 часов обязательных работ. 

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