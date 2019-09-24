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Житель Рязанской области незаконно хранил огнестрельное оружие

У жителя села Большая Алешня Ряжского района сотрудники полиции обнаружили самодельное огнестрельное оружие типа дульнозарядного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

У сотрудников правоохранительных органов появилась информация, что 43-летний рязанец может хранить огнестрельное оружие. В ходе проверки, в импровизированном тайнике на приусадебном участке полицейские обнаружили дульнозарядное ружье. Экспертиза установила, что оно является огнестрельным. Оружие изъяли.

По версии оперативников, несколько лет назад мужчина обнаружил ружье в лесу, решил оставить его себе, а чтобы никто не узнал, спрятал оружие у себя в огороде.

В отношении жителя Ряжского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ и предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

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