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В Захаровском районе погиб водитель «Газели», столкнувшейся с цементовозом

В пятницу, 16 августа, в 05.50 на улице Центральной в селе Захарово Рязанской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Рядом со зданием местной администрации столкнулись «Газель», которая везла хлеб, и цементовоз МАН. По словам очевидцев, водитель «Газели», скорее всего, заснул и выехал на встречку.

После столкновения «Газель» полностью сгорела. Её 38-летний водитель погиб. Водитель тягача 1959 года рождения не пострадал. 

Из-за аварии дорога была перекрыта, транспорт пустили в объезд.

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