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Почта России расширяет функционал сервиса по отправке электронных заказных писем

Новые опции сервиса позволят физическим лицам обмениваться с госорганами заказными письмами в электронном виде.

Таким образом, любой рязанец — пользователь услуг Почты России может отказаться от бумажных уведомлений от госорганов и взамен начать получать или отправлять письма в электронном виде. Новая услуга доступна пользователям на всей территории России.

Отправленное в электронном виде письмо будет иметь такую же юридическую силу, как и письмо, отправленное на бумажном носителе. Государственный орган, получивший такое электронное заказное письмо, будет обязан ответить на него в течение 30 дней с момента его регистрации.

Отправку электронного письма можно осуществить из личного кабинета на сайте www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера или мобильного устройства. Письмо будет храниться в личном кабинете, и отправитель сможет проследить его текущий статус в режиме реального времени. Стоимость отправки одного письма составит 60 рублей.

Почта России реализует проект по доставке электронных заказных писем с 2015 года. Благодаря запуску электронной почтовой системы миллионы граждан получили возможность мгновенно знакомиться с содержимым корреспонденции независимо от места своего пребывания. При этом замена бумажных писем на электронные помогла ощутимо снизить нагрузку в почтовых отделениях на всей территории России.

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