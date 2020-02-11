В среду в Рязани будут отключать электричество

В среду, 12 февраля, в Рязани будут проводиться работы по валке деревьев. В связи с этим на нескольких улицах отключат электричество, сообщает сайт администрации Рязани.

С 9.30 до 15.30 отключение продлится на ул. Роща, д. 4а, д. 4б, д. с 1 по 69 (нечётная сторона). Работы производит МБУ «ДБГ».

Также в этот день будут включать новую кабельную линию. Это тоже станет причиной отключения электричества. С 10.00 до 13.00 без света останутся жители ул. Дзержинского, д. 3, ул. Первомайский проспект, д. 29/2, д. 31, д. 33, д. 35, д. 35г, д. 37, ул. 3-й переулок МОГЭС, д. 1, д. 1а. Работы производит МУП «РГРЭС».