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В Скопинском районе неизвестные разгромили сельское кладбище

В Скопинском районе Рязанской области неизвестные разгромили муниципальное кладбище в посёлке Павелец. Об этом РИА «7 новостей» сообщила читательница. 

По ее словам, повреждения на погосте она обнаружила в воскресенье, 8 марта, когда приехала на могилу к бабушке и дедушке. Там оказался повреждён памятник. Кроме того, повалены надгробья на других могилах, спилены кресты и расставлены в ряд по периметру. Есть и другие повреждения. 

Рязанка предполагает, что вандалы посетили кладбище 6 или 7 марта. О случившемся она сообщила в полицию. 

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