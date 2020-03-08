В Скопинском районе неизвестные разгромили сельское кладбище

В Скопинском районе Рязанской области неизвестные разгромили муниципальное кладбище в посёлке Павелец. Об этом РИА «7 новостей» сообщила читательница.



По ее словам, повреждения на погосте она обнаружила в воскресенье, 8 марта, когда приехала на могилу к бабушке и дедушке. Там оказался повреждён памятник. Кроме того, повалены надгробья на других могилах, спилены кресты и расставлены в ряд по периметру. Есть и другие повреждения.



Рязанка предполагает, что вандалы посетили кладбище 6 или 7 марта. О случившемся она сообщила в полицию.



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