В Скопинском районе неизвестные разгромили сельское кладбище

В Скопинском районе Рязанской области неизвестные разгромили муниципальное кладбище в посёлке Павелец. Об этом РИА «7 новостей» сообщила читательница.
По ее словам, повреждения на погосте она обнаружила в воскресенье, 8 марта, когда приехала на могилу к бабушке и дедушке. Там оказался повреждён памятник. Кроме того, повалены надгробья на других могилах, спилены кресты и расставлены в ряд по периметру. Есть и другие повреждения.
Рязанка предполагает, что вандалы посетили кладбище 6 или 7 марта. О случившемся она сообщила в полицию.