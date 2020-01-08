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В Рыбном на Рождество зажгли огнём и играми

Во вторник, 7 января, в городе Рыбное состоялись традиционные ежегодные рождественские гуляния «Зимние забавы», организованные администрацией муниципального образования –  Рыбновское городское поселение и агентством «КБ праздников». Более трёх часов на центральной площади города шло разножанровое представление.

Активности для детей и взрослых были на любой вкус. Студия «Монсальват» вместе с Евпатием приглашали всех в богатырский тир и на семейные спортивные эстафеты. Забава Путятишна вовлекала всех в многочисленные активные игры, рязанский Косопуз с Авдотьей Рязаночкой водили хороводы и пели песни.  Современную эстрадная программу представил молодой певец Александр Юрченко. Не обошлось, конечно, и без Деда Мороза с Книгой небывалых небылиц и юморных конкуров. 

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Но самым ярким моментом шоу стало эффектное экстремальное фаер-шоу Evolution, которое впечатлило всех на празднике. 

Фото Марии Зайцевой, газета «Приокская Новь».

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