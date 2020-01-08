Глава администрации города Елена Сорокина подвела итоги проекта «Рязань – Новогодняя столица России». Итоговый пост она разместила у себя на странице в Фейсбуке.



Сорокина отметила, что статистика по мероприятиям, по числу гостей и по числу съеденных калинников будет подводиться с 9 января – первого рабочего дня нового года. Пока же она сказала спасибо всем, кто принимал участие в организации проекта.



– Всем, кто этого хотел, кто умеет радоваться и любит праздники, «Новогодняя столица» подарила хотя бы один радостный день, – написала глава администрации, отметив, что проект настолько сложный, что давать ему однозначную оценку неправильно.

