В Рязани задержан серийный грабитель, нападавший на женщин

В Рязани сотрудники ППС задержали подозреваемого в шести ограблениях женщин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Подозреваемый – 35-летний безработный, ранее судимый житель города Мурманска. Правоохранители считают, что преступления он начал совершать в Рязани с конца 2019 года. Гуляя по улицам, он присматривал жертв – преимущественно это были женщины пенсионного возраста. Сначала мужчина некоторое время следил за женщинами, а затем, отвлекая внимание, выхватывал сумку или пакет. У некоторых он забрал кошельки из карманов верхней одежды.



Возраст пострадавших – от 43 до 83 лет. Добычей преступника стали сотовые телефоны и деньги. В общей сложности он «заработал» более 30 тысяч рублей. Деньги задержанный тратил на наркотики.

