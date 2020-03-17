В Рязанской области введён режим повышенной готовности для служб ЧС

В Рязанской области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова вступило в силу 17 марта.

Согласно распоряжению всем гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (4912) 50-64-87. При появлении первых признаков простуды нужно сразу вызывать врача на дом и соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Комиссия по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции на территории Рязанской области работает круглосуточно.

С 17 по 30 марта 2020 года в регионе отменяются все массовые мероприятия (деловые, спортивные, культурные, развлекательные) с числом участников более 50 человек. . Администрациям всех районов Рязанской области даны аналогичные рекомендации, сообщает сайт регионального правительства.

Отдельно в распоряжении прописаны поручения министерству здравоохранения Рязанской области, министерству образования и молодежной политики, министерству культуры и туризма, министерству физической культуры и спорта, министерству труда и социальной защиты населения, министерству транспорта и автомобильных дорог региона

Полностью документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».