В Рязани спортсмены из разных регионов сыграли в футбол

В субботу, 19 октября, Рязань стала площадкой для проведения межрегионального этапа Всероссийской акции «Уличный красава». Это чемпионат по футболу в формате 5 на 5.

Спортсмены соревновались в двух возрастных группах: младшей (14-15 лет) и старшей (16-17 лет). Участие приняли футболисты из 15 регионов России. Среди них Брянская, Рязанская, Орловская, Тульская и другие области.

– Вы полны энергии, у вас хорошие команды, вы готовы сражаться за победу. Это здорово, потому что в настоящее время заниматься физической культуры не просто модно, а необходимо. Стране нужны крепкие, уверенные в себе молодые люди, – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин.

В младшей возрастной группе места распределили следующим образом:

1 место — Тверская область

2 место — Ярославская область

3 место — Владимирская область

В старшей возрастной группе:

1 место – Тульская область

2 место – Владимирская область

3 место – Московская область

Примечательно, что команды, которые представляют Тверскую и Тульскую области, теперь отправят на всероссийский этап, где будут бороться за звание победителя. Главный приз – строительство спортивной площадки в регионе, представители которого станут первыми.