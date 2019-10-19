На главную Рязань В Рязани спортсмены из разных регионов сыграли в футбол
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В Рязани спортсмены из разных регионов сыграли в футбол

В субботу, 19 октября, Рязань стала площадкой для проведения межрегионального этапа Всероссийской акции «Уличный красава». Это чемпионат по футболу в формате 5 на 5.

Спортсмены соревновались в двух возрастных группах: младшей (14-15 лет) и старшей (16-17 лет). Участие приняли футболисты из 15 регионов России. Среди них Брянская, Рязанская, Орловская, Тульская и другие области.

– Вы полны энергии, у вас хорошие команды, вы готовы сражаться за победу. Это здорово, потому что в настоящее время заниматься физической культуры не просто модно, а необходимо. Стране нужны крепкие, уверенные в себе молодые люди, – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин.

В младшей возрастной группе места распределили следующим образом:
1 место — Тверская область
2 место — Ярославская область
3 место — Владимирская область

В старшей возрастной группе:
1 место – Тульская область
2 место – Владимирская область
3 место – Московская область

Примечательно, что команды, которые представляют Тверскую и Тульскую области, теперь отправят на всероссийский этап, где будут бороться за звание победителя. Главный приз – строительство спортивной площадки в регионе, представители которого станут первыми.

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