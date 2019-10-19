На главную Рязань Общество Главные фото недели РязаньОбществоТоп новостьФото Главные фото недели 19.10.2019 20:32 Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В Рязани продолжается череда общегородских субботников Впервые в Рязани стартовала Всероссийская игра «Зарница» Большие гастроли Красноярского театра кукол в Рязани открылись «Звёздным мальчиком» Рязанцы прикоснулись к ангелам на тематической выставке В Рязани привели в порядок памятник Николаю Чернышевскому Рязанской областной детской библиотеке – 100 лет! Третий день Всероссийской игры «Зарница» прошёл в рязанском Лесопарке В Рязанском агротехнологическим университете наградили студенческие спецотряды В Рязани на выставке военно-исторического моделизма представили более 150 моделей Рязанский театр драмы показал спектакль о добре и зле тегифото неделифотообзорНовости СМИ2 Загрузка... Новости МирТесен