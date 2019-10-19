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Главные фото недели

Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

В Рязани продолжается череда общегородских субботников
Впервые в Рязани стартовала Всероссийская игра «Зарница»
Большие гастроли Красноярского театра кукол в Рязани открылись «Звёздным мальчиком»
Рязанцы прикоснулись к ангелам на тематической выставке
В Рязани привели в порядок памятник Николаю Чернышевскому
Рязанской областной детской библиотеке – 100 лет!
Третий день Всероссийской игры «Зарница» прошёл в рязанском Лесопарке
В Рязанском агротехнологическим университете наградили студенческие спецотряды
В Рязани на выставке военно-исторического моделизма представили более 150 моделей
Рязанский театр драмы показал спектакль о добре и зле
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