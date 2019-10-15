В Рязани привели в порядок памятник Николаю Чернышевскому

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города рязанцы привели в порядок памятник писателю Николаю Гавриловичу Чернышевскому, расположенный в районе Горрощи, и зелёную зону вокруг него. Были выкрашены постамент и сам памятник. Территория вокруг была очищена от мусора и листвы.



В этом мероприятии активное участие приняли депутаты Рязанской городской Думы Эвелина Волкова и Денис Милюков.



После субботника Эвелина Волкова пообщалась с активистами – участниками уборки, рассказала им о жизни и творчестве Николая Чернышевского, а также об истории создания памятника. Об этом сообщил сайт Гордумы.

