На главную Рязань Общество В Рязани привели в порядок памятник Николаю Чернышевскому
РязаньОбщество

В Рязани привели в порядок памятник Николаю Чернышевскому

В  рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города рязанцы привели в порядок памятник писателю Николаю Гавриловичу Чернышевскому, расположенный в районе Горрощи, и зелёную зону вокруг него. Были выкрашены постамент и сам памятник. Территория вокруг была очищена от мусора и листвы.

В этом мероприятии активное участие приняли депутаты Рязанской городской Думы Эвелина Волкова и Денис Милюков.

После субботника Эвелина Волкова пообщалась с активистами – участниками уборки, рассказала им о жизни и творчестве Николая Чернышевского, а также об истории создания памятника. Об этом сообщил сайт Гордумы. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани прошёл митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы

Рязанцы отмечают День радио

Рязанцы стали победителями Кубка России по снежной и ледяной скульптуре