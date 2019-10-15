Рязанской областной детской библиотеке – 100 лет!

Во вторник, 15 октября, в театре на Соборной состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летнему юбилею Рязанской областной детской библиотеки. В зале собралось большое количество людей, чтобы поздравить тех, кто причастен к этому празднику.

Мероприятие началось с шуточного театрального диалога Ксюши Читайкиной и мальчика по имени Гаджет. Ксюша рассказала своему собеседнику о важности и пользе библиотеки.

С первым поздравительным словом выступила директор библиотеки Татьяна Окружная.

— Здравствуйте, друзья! Спасибо вам большое за то, что вы пришли разделить с нами радость 100-летнего юбилея. 65 лет мы работаем в статусе областной библиотеки, и мы всегда стараемся помогать нашим коллегам из всех районов, делимся опытом и своими фондами, всегда приглашаем их в Рязань. Во все времена библиотека жила теми же интересами, что и вся страна. И всегда самой главной нашей задачей было привлечь ребенка к чтению, — поделилась Татьяна Окружная.

Заместитель председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев выразил поздравления от губернатора области Николая Любимова и от себя лично.

— От всего сердца я поздравляю коллектив библиотеки с таким замечательным юбилеем. Что такое 100 лет для библиотеки? Это всего лишь юность. Это только начало пути. Библиотека несет важную роль, чтобы книга и ребенок никогда не разлучились. На этом и основан наш статус самой читающей нации в мире. Спасибо за труд! Поздравляем, — сказал Роман Петряев.

Заместитель председателя правительства наградил работников библиотеки благодарностями губернатора Рязанской области.

Зрителям показали ролик, где юные читатели библиотеки размышляют над тем, кто такой министр культуры и туризма и чем он занимается?

— Приятно узнать, что я человек, во-первых, а во-вторых, что я поставляю некие товары. Дорогие друзья, сегодня особое событие. Сказать о роли библиотеки коротко невозможно. Спасибо вам за вклад в развитие культуры нашего региона и страны. Успехов, радости, здоровья и всего самого доброго от культурного сообщества. С юбилеем, — поздравил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Виталий Юрьевич наградил работников библиотеки почетной грамотой министерства культуры и туризма Рязанской области.

Для всех гостей с творческими номерами выступили: танцевальная студия школы №75 «Танграм», артист Рязанского губернаторского симфонического оркестра Петр Кульчицкий, образцовый ансамбль танца «Задоринка», школа танцев «Перспектива», ансамбль баянов «Юпитер», фольклорный коллектив «Подснежники», ансамбль танца «Мед».