В Рязани продолжается череда общегородских субботников

В субботу, 19 октября, в Рязани прошёл второй общегородской субботник. Местные жители продолжают наводить порядок на территориях города – на улицах, дворовых территориях и общественных пространствах. Участники субботника убирают единичный мусор и ликвидируют несанкционированные свалки, собирают листву и занимаются спилом сухих деревья, приводят памятники в надлежащее состояние и выполняют ряд других работ по санитарной очистке города.

На субботник рязанцы пришли в свободной одежде и захватили перчатки – остальным инвентарём их обеспечила Дирекция благоустройства города. Собранный мусор вывезли на спецтехнике на специально отведенную площадку.

В общегородском субботнике вновь приняли участие руководители городской администрации. Они не только сделали город чище, но и ответили на вопросы участников. Заместитель главы администрации Игорь Тишин принимал участие в уборке территории Дубовой рощи в Дашково-Песочне.

В других районах города в уборке приняли участие глава администрации Елена Сорокина и её заместители – Сергей Савин и Надежда Штевнина.

Во время второго субботника рязанцы убрали 11 территорий города – Дубовую рощу в Дашково-Песочне, Ильину дубраву, зелёные зоны между улицами Тимуровцев и Советской Армии, на проезде Завражного, улице Берёзовой и улице Страйкова, Парк Белякова, Сквер Космонавтов и Керамзавода, а также улицы Гражданскую и Высоковольтную. Места уборки определялись с учётом мнений жителей.