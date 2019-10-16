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Третий день Всероссийской игры «Зарница» проходит в рязанском Лесопарке

В среду, 16 октября, в Рязани продолжилась VI Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница» для студентов. Третий день соревнований проходит на территории Лесопарка.

В этот день более 300 участников со всей России соревнуются в трёх этапах – «Спасатель», «Мужество! Отвага! Честь!» и «Марш-броске». Студенты выполняют поисково-спасательные работы с использованием специального оборудования, участвуют в тактической игре в лазертаг и преодолевают дистанцию по пересечённой местности.

Рязанскую область представляют команды политехнического университета и Академии ФСИН.

Отметим, игра «Зарница» проходит в Рязани с 14 по 18 октября. Участники уже прочитали патриотические стихи, сдали нормативы и строевую подготовку, а также преодолели тактическую полосу препятствий. Впереди ещё три этапа – выполнение заданий из IT-сферы, прыжок с парашютом и поединок по самбо. Церемония закрытия пройдёт в городском Дворце молодёжи 18 октября. Начало в 10.00.

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