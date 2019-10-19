Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Женщина погибла на пожаре в Клепиковском районе. В Клепиковском районе прошло Первенство Рязанской области по легкоатлетическому кроссу.

На заводе в Касимовском районе производят картофель фри. В Касимове произошёл пожар. В Касимове пропала пожилая женщина. Жителей Касимова наказали за неуплату алиментов. В Касимове появилось граффити с учёным Владимиром Уткиным. Житель Касимова в очередной раз попался на кражах.

В посёлке Выша Шацкого района появилась многофункциональная спортивная площадка.

Жители Шиловского района выбрали территорию для благоустройства. Шиловскому краеведческому музею исполнилось 45 лет.

В Новомичуринске по кабельному ТВ показали порно вместо НТВ. В программе «Вечерний Ургант» посмеялись над порно на НТВ в Новомичуринске.

Житель Скопинского района угнал ассенизаторский автомобиль, чтобы доехать до любимой женщины. В Скопинском районе продолжается ремонт дорог. В Скопинском районе состоялась акция «Спорт против наркотиков». Жителю Рязанской области грозит тюрьма за незаконную регистрацию мигрантов.

Школьники Сасовского района прошли инструктаж по гражданской обороне. В Сасове 342 человека получат свидетельство благотворителя за вклад в благоустройство сквера.

В Ряжске погиб водитель мопеда. Житель Ряжского района перевозил украденную и убитую корову в «Жигулях».

В ДТП в Михайловском районе пострадали два человека.

В селе Рязанского района открыли новые ясли.

Опубликованы фотографии с места ДТП с фурой в Спасском районе.