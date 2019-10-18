В ДТП в Михайловском районе пострадали два человека

В результате ДТП в Михайловском районе пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Авария случилась в четверг, 17 октября, в 21.20 на 228-м километре автодороги Рязань – Тула – Калуга. По данным ГИБДД, 31-летний житель Михайловского района, управлявший автомобилем «Мицубиси», столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112.



В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 и его 26-летняя пассажирка иномарки госпитализированы с полученными травмами. По факту аварии проводится проверка.

