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В Сасове 342 человека получат свидетельство благотворителя за вклад в благоустройство сквера

Во вторник, 15 октября, заместитель главы администрации города Сасово Нелли Гайдова вручила Почётное свидетельство благотворителя за вклад в благоустройство Сквера железнодорожников работникам вагонного ремонтного депо Сасово – обособленного структурного подразделения АО «ВРК-3». Среди них и начальник депо, депутат Думы города Сасово Андрей Горун.

Всего получателями свидетельств станут 342 ветерана и работника организаций железнодорожной сферы города, которые оказали финансовую поддержку в реализации местной инициативы.

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