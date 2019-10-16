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В Рязанской области планируют организовать фестиваль «Битва на реке Шиш»

В Рязанской области планируется проводить фестиваль «Битва на реке Шиш». Праздник будет проходить в селе Путятино Путятинского района, на месте, где в 1365 году произошло первое победное сражение с татаро-монголами, предшествовавшее Куликовской битве.

Участие в подготовке фестиваля принимали историки, археологи, представители общественности Путятинского района. В планах также установка памятной стелы, посвящённой битве близ села Путятино.

Проект был представлен в Москве на Всероссийском форуме сельских инициатив. В нём приняла участие делегация Рязанской области во главе с заместителем председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым.

В ходе мероприятия состоялась презентация лучших проектов по развитию территорий от десяти команд из разных регионов страны.

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