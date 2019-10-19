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Шиловскому краеведческому музею 45 лет

Шиловскому краеведческому музею исполнилось 45 лет. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. 

– За это время музей стал гордостью, визитной карточкой не только нашего района, – написал Фомин. – К нам приезжают гости со всех уголков страны и восхищаются экспозициями, по которым можно изучать историю России. Спасибо всем сотрудникам музея за труд и созидательное дело.

Особые слова благодарности Андрею Николаевичу Гаврилову, который основал музей и сегодня занимается большой патриотической работой вместе с юными шиловцами, вовлекает ребят в творческий процесс, прививает любовь к истории своего родного района.

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