Шиловскому краеведческому музею 45 лет

Шиловскому краеведческому музею исполнилось 45 лет. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

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– За это время музей стал гордостью, визитной карточкой не только нашего района, – написал Фомин. – К нам приезжают гости со всех уголков страны и восхищаются экспозициями, по которым можно изучать историю России. Спасибо всем сотрудникам музея за труд и созидательное дело.

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Особые слова благодарности Андрею Николаевичу Гаврилову, который основал музей и сегодня занимается большой патриотической работой вместе с юными шиловцами, вовлекает ребят в творческий процесс, прививает любовь к истории своего родного района.

