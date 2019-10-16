В Касимове пропала пожилая женщина

В Касимове ищут 73-летнюю Галину Михайловну Тарасенко. Информация об этом появилась на странице Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань.



Во вторник, 15 октября, Галина Михайловна ушла из дома, с тех пор её местонахождение неизвестно.



Приметы : рост 155 — 160 см; худощавого телосложения; волосы прямые чёрные с сединой, собраны в пучок; глаза карие.



Одежда: шапка шерстяная, сиреневая; плащ синтетический, сиреневый; трико чёрные; полуботинки чёрные.



Требуется помощь волонтёров!



Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение просьба звонить по телефонам :

Римма :+7(910)611-58-24

Дежурный отряда: +7(4912)51-21-71.

