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В Касимове пропала пожилая женщина

В Касимове ищут 73-летнюю Галину Михайловну Тарасенко. Информация об этом появилась на странице Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань.

Во вторник, 15 октября, Галина Михайловна ушла из дома, с тех пор её местонахождение неизвестно. 

Приметы : рост 155 — 160 см; худощавого телосложения; волосы прямые чёрные с сединой, собраны в пучок; глаза карие. 

Одежда: шапка шерстяная, сиреневая; плащ синтетический, сиреневый; трико чёрные; полуботинки чёрные. 

Требуется помощь волонтёров!

Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение просьба звонить по телефонам : 

Римма :+7(910)611-58-24 

Дежурный отряда: +7(4912)51-21-71.

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