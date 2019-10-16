На пост руководителя областного Фонда капремонта претендуют трое

Три человека претендуют на вакантную должность руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Протокол конкурсной комиссии по отбору руководителя регионального оператора опубликован на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.



Документы для участия в первом этапе конкурса предоставили: Андрей Ананьев, Татьяна Астафьева и Юрий Фурфурак, который на данный момент является исполняющим обязанности директора Фонда.



Документы у всех соответсвуют требованиях, комиссия приняла решение допустить кандидатов для участия во втором туре.

